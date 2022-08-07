Сутормин не согласен с удалением Одоевского

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением об удалении вратаря команды Даниила Одоевского во встрече четвертого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (0:0). В концовке первого тайма голкипера гостей удалили за фол последней надежды.

«Мне показалось, что он вообще не тронул его. С моего ракурса казалось, что он его перепрыгнул. Может касание и было, но уже ничего не скажешь», - передает слова полузащитника Sport24.

После четырех проведенных туров подопечные Сергея Семака набрали восемь баллов и занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке действующий чемпион РПЛ встретится со столичным ЦСКА. Матч пройдет 13 августа.