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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин не согласен с удалением Одоевского

07 Августа 2022 • 06:32 Комментировать
Ахмат
0:0
Зенит
окончен

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением об удалении вратаря команды Даниила Одоевского во встрече четвертого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (0:0). В концовке первого тайма голкипера гостей удалили за фол последней надежды.

«Мне показалось, что он вообще не тронул его. С моего ракурса казалось, что он его перепрыгнул. Может касание и было, но уже ничего не скажешь», - передает слова полузащитника Sport24.

После четырех проведенных туров подопечные Сергея Семака набрали восемь баллов и занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке действующий чемпион РПЛ встретится со столичным ЦСКА. Матч пройдет 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин Даниил Одоевский
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