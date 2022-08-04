​«Зенит» заявил Караваева на РПЛ – он не играл с марта

Защитник Вячеслав Караваев был внесён в заявочный лист «Зенита» на чемпионат. Соответствующая информация появилась на страницах официального сайта Российской премьер-лиги.

Напомним, что Караваев в последний раз играл за «Зенит» в средине марта. С тех пор защитник восстанавливался от травмы бедра.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 6 августа. Команда Сергея Семака будет играть против «Ахмата» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.

Всего за «Зенит» Вячеслав Караваев провёл 86 официальных матчей. В них защитник смог забить четыре гола.