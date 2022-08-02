Галямин: Алипу нужно перейти в другой клуб

Экс-директор академии «Кайрата» Дмитрий Галямин прокомментировал будущее защитника Нуралы Алипа.

«Алипу желательно перейти в аренду в какой-то другой клуб. Надо смотреть правде в глаза: с приходом Родригао в «Зените» собраны сильные игроки в центральной зоне обороны», — приводит слова Галямина «РБ Спорт».

Функционер отметил, что Алип является очень перспективным футболистом, поэтому ему нужно найти другой вариант в чемпионате России, чтобы иметь игровую практику.

22-летний футболист принадлежит «Кайрату», но находится в аренде в «Зените». В текущем сезоне Алип ни разу не появился на поле.