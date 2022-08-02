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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галямин: Алипу нужно перейти в другой клуб

02 Августа 2022 • 21:57 Комментировать
Ахмат
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Зенит
5.00 4.20 1.62
06.08 20:00

Экс-директор академии «Кайрата» Дмитрий Галямин прокомментировал будущее защитника Нуралы Алипа.

«Алипу желательно перейти в аренду в какой-то другой клуб. Надо смотреть правде в глаза: с приходом Родригао в «Зените» собраны сильные игроки в центральной зоне обороны», — приводит слова Галямина «РБ Спорт».

Функционер отметил, что Алип является очень перспективным футболистом, поэтому ему нужно найти другой вариант в чемпионате России, чтобы иметь игровую практику.

22-летний футболист принадлежит «Кайрату», но находится в аренде в «Зените». В текущем сезоне Алип ни разу не появился на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кайрат Дмитрий Галямин Родригао Нуралы Алип
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