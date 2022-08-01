В «Црвене Звезде» высказались о возможном переходе Эраковича в «Зенит»

Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела высказался о возможном переходе защитника сербского клуба Страхиньи Эраковича в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» не намерена отпускать своего игрока в российский клуб.

«Слухи мы не комментируем, не имею права говорить о трансферах нашей команды», — цитирует Мркелу Sport24.

Действующий контракт Эраковича с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний защитник провёл за свой нынешний клуб три матча, не отметившись в них результативными действиями.