Агент рассказал, почему Дзюба до сих пор не нашёл новый клуб

Футбольный агент Артём Прохоров рассказал, почему экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба до сих пор не смог найти себе новое место работы.

Напомним, 33-летний форвард покинул петербургский клуб в конце мая нынешнего года. Цвета «Зенита» Дзюба защищал на протяжении семи последних лет.

По словам Прохорова, российского футболиста не устраивает зарплата, которую ему предлагают потенциальные работодатели.

«Он был готов ехать в Турцию, но время показывает, что игрок до сих пор без команды. И тут есть ряд факторов. Один из них — Дзюба ни с кем не договаривался по зарплате, она его не устраивала в тех командах, куда его предлагали», — приводит слова Прохорова «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матчей, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач.