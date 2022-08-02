Журавель заявил, когда «Зенит» оформит чемпионство

Известный комментатор Тимур Журавель поделился мнением о том, когда «Зенит» оформит очередное чемпионство РПЛ.

«Когда «Зенит» станет чемпионом? Наверное, в апреле», — цитирует Журавеля «Спорт-Экспресс».

Комментатор считает, что если «Зенит» будет играть вторым составом, то он будет на четвертой строчке, потому что у них оба состава очень хорошие.

«Сине-бело-голубые» лидируют в Российской премьер-лиге, набрав семь очков после трех туров. «Спартак» и ЦСКА имеют столько же баллов, но уступают санкт-петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Напомним, что «Зенит» выиграл последние четыре розыгрыша РПЛ.