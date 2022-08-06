​«Зенит» огласил состав на матч с «Ахматом»

В одном из субботних матчей Российской премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостях у «Ахмата». Наставник питерцев Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Стартовый свисток в Грозном футболисты и зрители услышат в восемь часов вечера по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы «Зенит» снова окажется в числе лидеров РПЛ. На текущую минуту на вершине располагается «Спартак».