Стрепетов: «Скамейкой «Зенита» можно любоваться вечно»

Экс-футболист питерского «Зенита» Алексей Стрепетов ныне трудится в качестве тренера второго состава чемпионов России. Он считает, что «Зенит» заслуженно выигрывает чемпионский титул уже три сезона подряд, так как у команды, по мнению Стрепетова, не только лучший основной состав, но и скамейка запасных также.

- На эту скамейку не налюбуешься. Эта команда реально составила бы конкуренцию основной команде «Зенита» в борьбе за чемпионство, - цитирует Стрепетова издание «Спорт день за днем».

После трех туров нового сезона чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» с семью очками снова лидирует в турнирной таблице.