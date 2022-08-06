Семак назвал справедливой ничью с «Ахматом»

В матче четвертого тура чемпионата российской Премьер-лиги действующий чемпион «Зенит» снова потерял очки, не сумев переиграть «Ахмат». Еще в конце первой половины встречи «Зенит» остался в меньшинстве, что значительно осложнило задачу команды Сергея Семака. Поэтому наставник питерцев, в общем-то, доволен итогами игры.

- Тяжелая игра, как и ожидали. Одна из ошибок привела к удалению. В меньшинстве играть гораздо сложнее. Могли и пропустить, и забить. Хороший момент был у Малкома. Наверное, результат справедлив, - цитирует Семака «Спорт-экспресс».

В пятом туре «Зениту» предстоит встреча с прямым конкурентом в борьбе за чемпионский титул - московским ЦСКА.