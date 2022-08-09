Радченко высказался о ничьей «Зенита» в матче с «Ахматом»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал результат матча «сине-бело-голубых» против «Ахмата» (0:0).

«В Грозном всегда тяжело играть, удаление сыграло большую роль, на классе выиграть не получилось. Обидно, что потеряли очки, должны были выигрывать», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Эксперт сказал, что главное — это стабильность, нужно демонстрировать ту же игру, которую «Зенит» показывал в последние годы.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги «Зенит» на своем поле примет ЦСКА, встреча пройдет 13 августа, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.