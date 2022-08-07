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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» назвал сроки восстановления Клаудиньо

07 Августа 2022 • 16:41 Комментировать
Ахмат
0:0
Зенит
окончен

В субботнем матче Российской премьер-лиги против «Ахмата» «Зенит» потерял не только два очка (ничья 0:0), но и Клаудиньо. Бразильский полузащитник травмировался и был заменён. В воскресенье футболист прошёл обследование, о результатах которого рассказала пресс-служба «сине-бело-голубых».

У Клаудиньо было выявлено повреждение двуглавой мышцы бедра. Бразильский полузащитник вернётся на поле через четыре-пять недель. Таким образом, снова сыграть за «Зенит» Клаудиньо сможет уже осенью.

После четырёх туров РПЛ «Зенит» имеет в своём активе восемь зачётных баллов. На текущую минуту питерцы занимают третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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