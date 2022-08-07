​«Зенит» назвал сроки восстановления Клаудиньо

В субботнем матче Российской премьер-лиги против «Ахмата» «Зенит» потерял не только два очка (ничья 0:0), но и Клаудиньо. Бразильский полузащитник травмировался и был заменён. В воскресенье футболист прошёл обследование, о результатах которого рассказала пресс-служба «сине-бело-голубых».

У Клаудиньо было выявлено повреждение двуглавой мышцы бедра. Бразильский полузащитник вернётся на поле через четыре-пять недель. Таким образом, снова сыграть за «Зенит» Клаудиньо сможет уже осенью.

После четырёх туров РПЛ «Зенит» имеет в своём активе восемь зачётных баллов. На текущую минуту питерцы занимают третье место в турнирной таблице.