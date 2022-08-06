Чистяков: «Повода радоваться, конечно же, нет»

В матче четвертого тура чемпионата российской Премьер-лиги действующий чемпион «Зенит» снова потерял очки, не сумев переиграть «Ахмат». Еще в конце первой половины встречи «Зенит» остался в меньшинстве, что значительно осложнило задачу команды Сергея Семака. Защитник питерского клуба Дмитрий Чистяков расстроен потерей очков и первого места в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги, но считает, что у «Зенита» еще будут возможности отыграться.

- Скажу так: повода радоваться, наверное, нет. Но то, что мы увезли отсюда ничью, по такой игре, с удалением… Мне кажется, это неплохо. Впереди еще много игр, соперники тоже будут терять очки., - цитирует Чистякова официальный сайт «Зенита».

В пятом туре «Зениту» предстоит встреча с прямым конкурентом в борьбе за чемпионский титул - московским ЦСКА.