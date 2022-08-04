Агент Вендела заявил, что игроком интересовались клубы из Англии, Италии, Португалии и Бразилии

Чезаре Барбьери, агент полузащитника петербургского «Зенита» Маркуса Вендела, сообщил, что его клиентом интересовались клубы из Англии, Италии, Португалии и Бразилии. Несмотря на это, футболист решил остаться в России и продлил соглашение с «сине-бело-голубыми» до 2027 года.

«До подписания нового контракта проявляли интерес несколько клубов из Бразилии, Италии, Португалии и Англии, но Вендел решил для себя, что лучше остаться в «Зените», – цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее «Зенит» покинул другой бразилец – Юри Алберто, который отправился на правах аренды в «Коринтианс».