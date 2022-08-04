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Агент Вендела заявил, что игроком интересовались клубы из Англии, Италии, Португалии и Бразилии

04 Августа 2022 • 12:10 Комментировать
Ахмат
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Зенит
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06.08 20:00
Чезаре Барбьери, агент полузащитника петербургского «Зенита» Маркуса Вендела, сообщил, что его клиентом интересовались клубы из Англии, Италии, Португалии и Бразилии. Несмотря на это, футболист решил остаться в России и продлил соглашение с «сине-бело-голубыми» до 2027 года.

«До подписания нового контракта проявляли интерес несколько клубов из Бразилии, Италии, Португалии и Англии, но Вендел решил для себя, что лучше остаться в «Зените», – цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее «Зенит» покинул другой бразилец – Юри Алберто, который отправился на правах аренды в «Коринтианс».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чезаре Барбьери Маркус Вендел
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