Лепёхин: «Оппоненты всегда стараются что-то противопоставить «Зениту»

В матче четвертого тура чемпионата российской Премьер-лиги действующий чемпион «Зенит» снова потерял очки, не сумев переиграть «Ахмат». Еще в конце первой половины встречи «Зенит» остался в меньшинстве, что значительно осложнило задачу команды Сергея Семака.

Тем не менее, бывший футболист клуба Константин Лепехин не считает, что эта потеря очков может стать решающей в смысле борьбы за чемпионский титул.

- Мы всегда предполагаем, что «Зенит» сильнее соперников в российском чемпионате. Но все равно оппоненты стараются что-то противопоставить ему, и иногда им это удается. Но думаю, что в целом это не скажется на борьбе «Зенита» за чемпионство, - цитирует экс-футболиста Rusfootball.info.

В пятом туре «Зениту» предстоит встреча с прямым конкурентом в борьбе за чемпионский титул - московским ЦСКА.