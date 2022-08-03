Семак : «Поле «Ахмата» нивелирует сильные стороны «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак пожаловался на состояние газона на стадионе «Ахмат Арена». По мнению наставника «сине-бело-голубых», поле может помешать его подопечным продемонстрировать свои сильные стороны в ближайшем туре Российской премьер-лиги.
«У «Ахмата» очень медленное поле — наши сильные стороны нивелируются на таком поле. На первый план выходят борьба и настрой», – сказал Семак на своей пресс-конференции.
Напомним, что после трёх туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 7 очками в активе. Столько же пунктов набрали две московские команды – «Спартак» и ЦСКА.
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