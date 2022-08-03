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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак : «Поле «Ахмата» нивелирует сильные стороны «Зенита»

03 Августа 2022 • 11:46 Комментировать (1)
Ахмат
...
Зенит
5.00 4.20 1.62
06.08 20:00
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак пожаловался на состояние газона на стадионе «Ахмат Арена». По мнению наставника «сине-бело-голубых», поле может помешать его подопечным продемонстрировать свои сильные стороны в ближайшем туре Российской премьер-лиги.

«У «Ахмата» очень медленное поле — наши сильные стороны нивелируются на таком поле. На первый план выходят борьба и настрой», – сказал Семак на своей пресс-конференции.

Напомним, что после трёх туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 7 очками в активе. Столько же пунктов набрали две московские команды – «Спартак» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Ахмат
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АХМАТ ЗЕНИТ
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