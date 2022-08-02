Малафеев назвал конкурента «Зенита» в борьбе за золотые медали РПЛ

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, кто может составить конкуренцию «сине-бело-голубым» в борьбе за чемпионство.

«Конкурент «Зенита» — сам «Зенит». Если команда не будет сбавлять оборотов, то и в этом сезоне петербуржцы станут чемпионами», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Эксперт считает, что разовые победы «Спартака» с крупным счетом ни о чем не говорят, важнее то, как команда ведет себя на длительной дистанции, ведь сезон очень долгий.

«Зенит», «Спартак» и ЦСКА расположились в призовой зоне, набрав по семь очков после трех туров в Российской премьер-лиге.