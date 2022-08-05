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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин назвал команды, которые войдут в тройку лучших по итогам нынешнего розыгрыша РПЛ

05 Августа 2022 • 11:20 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
5.20 4.15 1.60
06.08 20:00

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин поделился мнением о главных фаворитах текущего розыгрыша РПЛ.

По мнению экс-футболиста, очевидным фаворитом сезона является «Зенит», который имеет в своём составе более качественных легионеров, чем другие клубы лиги.

«На дистанции «Зенит» будет первым. Там всё решают легионеры. А вот российские футболисты «сине-бело-голубых» лишь подыгрывают иностранцам», — цитирует Терёхина «Спорт уик-энд».

Также Терёхин отметил обе свои бывшие команды — «Локомотив» и «Динамо». Экс-нападающий считает, что москвичам по силам оказаться в лидирующей тройке по итогам нынешнего розыгрыша турнира.

Напомним, после трёх туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе семь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 6 августа в гостях против «Ахмата». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Динамо Москва Олег Терёхин
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АХМАТ ЗЕНИТ
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