Терёхин назвал команды, которые войдут в тройку лучших по итогам нынешнего розыгрыша РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин поделился мнением о главных фаворитах текущего розыгрыша РПЛ.

По мнению экс-футболиста, очевидным фаворитом сезона является «Зенит», который имеет в своём составе более качественных легионеров, чем другие клубы лиги.

«На дистанции «Зенит» будет первым. Там всё решают легионеры. А вот российские футболисты «сине-бело-голубых» лишь подыгрывают иностранцам», — цитирует Терёхина «Спорт уик-энд».

Также Терёхин отметил обе свои бывшие команды — «Локомотив» и «Динамо». Экс-нападающий считает, что москвичам по силам оказаться в лидирующей тройке по итогам нынешнего розыгрыша турнира.

Напомним, после трёх туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе семь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 6 августа в гостях против «Ахмата». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.