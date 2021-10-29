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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фиорентина» опровергла интерес к Джордану Ларссону

29 Октября 2021 • 08:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1.62 4.10 5.30
30.10 16:30

Вчера шведская пресса вовсю писала о том, что нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в ближайшее время намерен покинуть московский клуб – игрок до сих пор не сумел договориться по новому контракту с «красно-белыми», рассматривая предложения с других чемпионатов.

Ранее говорилось о заинтересованности в услугах футболиста со стороны трех итальянских команд, но в «Фиорентине», которая числилась в этом списке, опровергли данную информацию. В разговоре со Sport24 спортивный директор «фиалок» Даниэле Праде назвал эти слухи неправдивыми.

«Нам не интерес Ларссон», - кратко описал ситуацию представитель итальянцев. Напомним, что «Спартак» также изъявил желание удержать шведского форварда у себя.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Джордан Ларссон
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