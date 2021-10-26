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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин поддержал назначение Кафанова: «Отличное решение, всё правильно»

26 Октября 2021 • 14:54 Комментировать
Спартак Москва
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Ростов
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30.10 16:30

Предыдущий главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин доволен решением руководства клуба доверить команду Виталию Кафанову, который до этого тренировал вратарей в «Ростове» и сборной России.

- Отличное решение, все правильно. Кафанов — опытный человек, он очень хорошо знает свою профессию, - заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Также Юрий Сёмин не видит проблемы в том, что Кафанову придется работать на «два фронта», так как масштабы этого совмещения не столь серьезны, как у Валерия Карпина, который после второго тура РПЛ вынужден был уйти из «Ростова».

Напомним, что после ухода Сёмина его обязанности были возложены на Заура Тедеева, который отлично работал с молодежной командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин Виталий Кафанов
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