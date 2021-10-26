Орлов: «Джордан Ларссон деградирует в «Спартаке»

Комментатор Геннадий Орлов в очередной раз высказался о проблемах «Спартака», ссылаясь на отсутствие прогресса у игроков, которые в предыдущем сезоне считались одними из лидеров коллектива. В частности, критике подвергся форвард Джордан Ларссон.

Орлов отмечает, что по приезду в Россию швед начал показывать достойный уровень игры, но потом пошел на спад. «Есть впечатление, что он остановился в своем росте, деградировал», - прокомментировал эксперт в одном из видео на своем ютуб-канале.

Также комментатора не впечатляет развитие россиянина Александра Соболева, в адрес которого ранее было выписано множество комплиментов. Напомним, что московская команда в составе с этими двумя футболистами умудрилась уступить «Зениту» со счетом 1:7 в рамках РПЛ.