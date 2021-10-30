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Экс-игрок «Витории Гимарайнш» Тоскано: «Уверен, что Руй Витория сделает грамотные выводы» эксклюзив

30 Октября 2021 • 14:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1.70 3.80 5.00
Через 0 ч. 59 мин.

Бывший защитник «Витории Гимарайнш» Марсело Тоскано уверен, что «Спартак» с Руем Виторией удачно сыграет после поражения от «Зенита» (1:7).

Вам нравилось играть у Руя Витории?

Да, это был отличный период в моей карьере. Руй Витория - очень сильный тренер и блестящий психолог. Он с одной стороны прислушивался к игрокам и старался сделать так, чтобы им было комфортно на поле, но с другой, всегда гнул свою линию и не позволял команде расслабиться. Помню, что он очень много общался с нами индивидуально, для меня тогда это было в новинку. Мне он запомнился не только, как хороший тренер, но и как хороший человек.

Беседы с Руем Виторией отличались от бесед с другими тренерами?

Да, он любил поговорить с футболистами, выслушивал их. Это важно в футболе, мы все в одной лодке, и нельзя добиться результата только строгостью, хотя она тоже была. Что касается тренировок,  главный тренер был очень требователен, но после них мы всегда могли обсудить любую проблему, это вселяло уверенности и заставляло биться за него. Думаю, что это и правда добавляло всем нам ответственности.

Как он справлялся с трудностями?

Смотрите, поражение это всегда плохо. Нет ни одного тренера, который бы просто так пережил поражение, тем более, громкое. Кто-то после этих матчей срывается на игроков, а кто-то остается спокойным. Руй Витория, как раз из тех, кто всегда спокоен. Когда мы проигрывали, он очень переживал, но на следующей тренировке он старался нас подбодрить и не срывался без причины. Мы разбирали ошибки и делали все, чтобы выиграть в следующем матче. Думаю, такая тактика работает,  для команды важно видеть, что тренер уверен в себе, что бы не случилось.

Думаете «Спартак» победит в следующем матче?

Да, я уверен, что Руй Витория сделает грамотные выводы и сумеет настроить своих футболистов. Я не сомневаюсь, что он сумел переключить их на нужный настрой очень быстро.

Сергей Румянцев

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Спартак Москва Руй Витория Марсело Тоскано
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