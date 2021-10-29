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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский: «Спартак» пускай выживает»

29 Октября 2021 • 13:23 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Ростов
1.62 4.10 5.30
30.10 16:30

Известный артист театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о нынешнем положении московского «Спартака». «Красно-белые» неудачно выступают в первой части сезона, а на прошлых выходных разгромно проиграли «сине-бело-голубым» со счетом 1:7.

«Спартак» пускай выживает. Хотелось бы, чтобы они воспряли духом. Болельщики не дадут им расслабиться», - рассказал Боярский в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

В субботу, 30 октября, подопечные Руя Витории на «Открытие Банк Арене» примут «Ростов». Начало матча – в 16:30 по местному времени.

По итогам 12 туров спартаковцы занимают лишь седьмое место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Боярский
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
SpaM
29 Октября 2021 в 15:37
О, шляпоус пришел в себя. Осознал, похоже, сколько дерьмеца из-под шляпы вылил на радостях. Теперь заднюю включил.
ARTUR
29 Октября 2021 в 13:28
Протрезвел )) сейчас оправдывается , мол говнище совсем не говнище ,нехило его подставили эти акулы пера ))
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