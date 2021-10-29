Боярский: «Спартак» пускай выживает»

Известный артист театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о нынешнем положении московского «Спартака». «Красно-белые» неудачно выступают в первой части сезона, а на прошлых выходных разгромно проиграли «сине-бело-голубым» со счетом 1:7.

«Спартак» пускай выживает. Хотелось бы, чтобы они воспряли духом. Болельщики не дадут им расслабиться», - рассказал Боярский в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

В субботу, 30 октября, подопечные Руя Витории на «Открытие Банк Арене» примут «Ростов». Начало матча – в 16:30 по местному времени.

По итогам 12 туров спартаковцы занимают лишь седьмое место в таблице РПЛ.