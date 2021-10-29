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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пресняков: Слова Витории – отговорки и старая песня

29 Октября 2021 • 11:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1.62 4.10 5.30
30.10 16:30

Уже завтра, 30 октября, московский «Спартак» попытается реабилитироваться за разгромное поражение от «Зенита» на прошлых выходных. Заслуженный артист России Владимир Преснякоа-старший, являющийся болельщиком «красно-белых», отметил важность встречи с «Ростовом» в рамках РПЛ.

По его словам, в случае очередного поражения может пошатнуться положение главного тренера команды Руя Витории. Правда, Пресняков не совсем согласен со словами наставника, который ранее жаловался на кадровые проблемы.

«Это просто отговорки и довольно-таки старая песня», - цитирует артиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в двух последних играх «Спартак» умудрился пропустить целых 11 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Пресняков-Старший Руй Витория
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