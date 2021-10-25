Шмурнов – о Максименко: «Он вообще не вратарь»

Комментатор Александр Шмурнов считает, что одним из главных виновников вчерашнего разгромного поражения «Спартака» от «Зенита» является голкипер москвичей Александр Максименко.

По словам эксперта, клуб должен выходить на трансферный рынок в поисках нового игрока на эту позицию. «Трудно вдесятером... Я бы сказал: Максименко вообще не вратарь», - написал Шмурнов в своем «Твиттере».

Отметим, что согласно статистике, представитель «Спартака» занимает последнее место среди всех голкиперов чемпионата России по проценту отбитых ударов. В 17-ти матчах сезона Максименко пропустил аж 28 голов, а «красно-белые» испытывают проблемы как в РПЛ, так и в Лиге Европы.