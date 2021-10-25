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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шмурнов – о Максименко: «Он вообще не вратарь»

25 Октября 2021 • 16:20 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Ростов
30.10 16:30

Комментатор Александр Шмурнов считает, что одним из главных виновников вчерашнего разгромного поражения «Спартака» от «Зенита» является голкипер москвичей Александр Максименко.

По словам эксперта, клуб должен выходить на трансферный рынок в поисках нового игрока на эту позицию. «Трудно вдесятером... Я бы сказал: Максименко вообще не вратарь», - написал Шмурнов в своем «Твиттере».

Отметим, что согласно статистике, представитель «Спартака» занимает последнее место среди всех голкиперов чемпионата России по проценту отбитых ударов. В 17-ти матчах сезона Максименко пропустил аж 28 голов, а «красно-белые» испытывают проблемы как в РПЛ, так и в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Шмурнов Александр Максименко
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Комментарии (1)
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Витаминович Алексей
25 Октября 2021 в 16:55
Всего лишь год назад вы кричали, что он должен быть первым номером сборной
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