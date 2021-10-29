Айртон: «Отступать некуда»

Завтра, 30 октября, «Спартак» на своем поле будет принимать «Ростов» в рамках чемпионата России, пытаясь снова вернуться в зону еврокубков после вылета оттуда из-за разгромного поражения «Зениту». Защитник «красно-белых» Лукас Айртон уверен, что команда понимает всю степень ответственности за результат.

В интервью пресс-службе клуба он заявил, что москвичи настроены исключительно на победу. «Матч будет сложный, но отступать нам после такой неудачи уже некуда», - прокомментировал легионер.

Также футболист рассказал, каким образом «Спартак» может переиграть своего соперника. По его словам, столичной команде необходимо избежать провалов в обороне, а также не бояться агрессивно действовать на чужой половине поля.