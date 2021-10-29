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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Айртон: «Отступать некуда»

29 Октября 2021 • 12:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1.62 4.10 5.30
30.10 16:30

Завтра, 30 октября, «Спартак» на своем поле будет принимать «Ростов» в рамках чемпионата России, пытаясь снова вернуться в зону еврокубков после вылета оттуда из-за разгромного поражения «Зениту». Защитник «красно-белых» Лукас Айртон уверен, что команда понимает всю степень ответственности за результат.

В интервью пресс-службе клуба он заявил, что москвичи настроены исключительно на победу. «Матч будет сложный, но отступать нам после такой неудачи уже некуда», - прокомментировал легионер.

Также футболист рассказал, каким образом «Спартак» может переиграть своего соперника. По его словам, столичной команде необходимо избежать провалов в обороне, а также не бояться агрессивно действовать на чужой половине поля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Айртон Лукас
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