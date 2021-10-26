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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черданцев раскритиковал идею создания «Спортака»

26 Октября 2021 • 14:39 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Ростов
1.62 4.10 5.30
30.10 16:30

Журналист Георгий Черданцев считает нелепой идею создать с нуля футбольный клуб «Спортак» в качестве альтернативы нынешнему «Спартаку», который не оправдывает ожиданий своих болельщиков. Об этом он написал в «Телеграме».

Черданцев приводит в пример команду «Юнайтед оф Манчестер», которая за 16 лет существования ничего серьезного не добилась и играла не выше шестой лиги.

Телекомментатор также призвал не вносить раскол в ряды болельщиков «Спартака». «Красно-белые» идут на седьмом месте в лиге и в воскресенье проиграли «Зениту» 1:7. У команды Руя Витории 17 очков после 12 проведенных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Черданцев Спортак
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Комментарии (1)
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Карыч
26 Октября 2021 в 14:46
Журнализд? Ну-ну...Если бы этого дурака убрали, то футбол бы выиграл! Спорим?
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