Черданцев раскритиковал идею создания «Спортака»

Журналист Георгий Черданцев считает нелепой идею создать с нуля футбольный клуб «Спортак» в качестве альтернативы нынешнему «Спартаку», который не оправдывает ожиданий своих болельщиков. Об этом он написал в «Телеграме».

Черданцев приводит в пример команду «Юнайтед оф Манчестер», которая за 16 лет существования ничего серьезного не добилась и играла не выше шестой лиги.

Телекомментатор также призвал не вносить раскол в ряды болельщиков «Спартака». «Красно-белые» идут на седьмом месте в лиге и в воскресенье проиграли «Зениту» 1:7. У команды Руя Витории 17 очков после 12 проведенных матчей.