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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Не думаю, что на сборной отразится назначение Кафанова в «Ростов»

26 Октября 2021 • 21:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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30.10 16:30

Сегодня стало известно о назначении тренера вратарей сборной Виталия Кафанова на пост наставника «Ростова». На этот счет высказался и Борис Игнатьев, когда-то возглавлявший национальную команду России.

«Я, конечно, за то, чтобы дать возможность поработать Зауру Тедееву», - признался эксперт в интервью Rusfootball.info. Однако, он подметил правильность решения руководства клуба, ссылаясь на отсутствие лицензии у Тедеева.

Также Игнатьев уверен, что совмещение должностей ни в коем образе не повлияет на выступления и подготовку сборной. По словам экс-тренера, у Кафанова не так много забот, как было у того же Валерия Карпина, покинувшего «Ростов» летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Борис Игнатьев Виталий Кафанов Заур Тедеев
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