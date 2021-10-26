Игнатьев: «Не думаю, что на сборной отразится назначение Кафанова в «Ростов»

Сегодня стало известно о назначении тренера вратарей сборной Виталия Кафанова на пост наставника «Ростова». На этот счет высказался и Борис Игнатьев, когда-то возглавлявший национальную команду России.

«Я, конечно, за то, чтобы дать возможность поработать Зауру Тедееву», - признался эксперт в интервью Rusfootball.info. Однако, он подметил правильность решения руководства клуба, ссылаясь на отсутствие лицензии у Тедеева.

Также Игнатьев уверен, что совмещение должностей ни в коем образе не повлияет на выступления и подготовку сборной. По словам экс-тренера, у Кафанова не так много забот, как было у того же Валерия Карпина, покинувшего «Ростов» летом.