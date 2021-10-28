Умяров: «Спартак» был мечтой моего детства

Сегодня «Спартак» объявил о пролонгации трудового договора с молодым полузащитником Наилем Умяровым. Сам футболист прокомментировал решение связать свою судьбу со столичным клубом еще на несколько лет, заявив, что всегда хотел выступать за «красно-белых».

«Для меня «Спартак» был мечтой с самого детства», - подчеркнул игрок в интервью пресс-службе москвичей. Также он назвал свою команду лучшей в стране, которую, по его словам, невероятное поддерживают фанаты.

Отметим, что в нынешнем сезоне Умяров регулярно появляется на поле при главном тренере Руе Витории, но пока так и не сумел отметиться голевыми действиями в 12 матчах.

Полузащитник является выпускником школы «Чертаново», после чего присоединился к «Спартаку». Более того, в этом году Умяров удостоился вызова в молодежную сборную России, где сходу стал ключевым исполнителем.