Витория из матча в матч повторяет ошибки: кто был худшим игроком «Спартака» в игре против «Ростова»

Оценки футболистам Руя Витории

Особого рвения закрыть унижение в Санкт-Петербурге уверенной победой над «Ростовом» не замечено. Но до 95-й минуты эта победа хотя бы была. В итоге «Спартак» сыграл вничью с южанами, ещё немного ухудшив турнирное положение. Совсем нет позитивных изменений и в игре. Опять Рассказов в центре обороны, опять ошибки Айртона, опять сонное нападение с непонятными передвижениями Промеса и Ларссона.

Статистика матча: владение мячом - 48:52, удары по воротам - 10:13, в створ - 5:4, угловые - 3:2. Из-за кого же «Спартак» упустил победу над «Ростовом»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 4,5. Из-за неудачной серии Максименко в воротах «Спартака» появился Селихов, но сама ситуация повлияла на него отрицательно. Всю игру чувствовалась нервозность: выронил мяч из рук после подачи, не лучшим образом выбирал позицию. Ну и непонятно куда побежал в голевом эпизоде. Останься на линии, и гола «Ростова» не случилось бы.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 7,0. Весь матч пахал Георгий, прыгая в подкат у своей штрафной площади. 11 выносов, 3 перехвата, однажды остановил мяч на линии ворот. Отлично противодействовал Али Соу, превосходя того в резкости.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,5. Француз тоже отыграл надёжно, по традиции выиграв почти все единоборства – 2 из 2 внизу, и 6 из 8 вверху. Активно помогал на стандартах, отвлёк на себя внимание, когда забивал Рассказов. Но всё-таки проиграл верх Комличенко, когда Глебов убежал на гол.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 4,0. Кажется, что невозможно научить Рассказова играть в тройке центральных защитников. Постоянно терял позицию, что в этот раз не привело к десятку привозов, но напрягало. Алмквист убежал за спину – сделал опасную контратаку, Глебов гол забил.

АЙРТОН – 4,0. Повезло бразильцу, что его страховал Джикия, иначе с правого края ростовской атаки пришло побольше угроз. Айртон полностью разучился играть в обороне – потеря, приведшая к моменту Полоза это доказывает, но при этом ещё и атаке перестал помогать. Сегодня традиционных забегов не было от слова совсем.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,0. Наравне с Джикией лучший сегодня. Когда Мозес включается – «Ростов» еле держится. Виктор отбирал мяч в прессинге, далее сам же раскручивал атаки, обыгрывал, опасно подавал. Заработал 6 (!) штрафных ударов, выиграл 10 единоборств.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Тянуло Зобнина на правый фланг, где приходилось закрывать зону, брошенную инертным Ларссоном. Отсюда не такой большой объём работы. Роман редко поддерживал атаки, однажды отметился ударом после углового – и всё. В игре у своих ворот записал в актив два отбора.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,5. За гол оценка Литвинова становится положительной, но общая картина не самая радужная. После яркого дебюта Руслан тонет в пучине общих ошибок. Дважды терял мяч перед своей штрафной площадью, выводя ростовчан на ударную позицию. Но есть и положительные штрихи – 4 отбора, 9 выигранных единоборств.

КУИНСИ ПРОМЕС – 4,5. Чересчур эмоционален Промес. Постоянно что-то кричит, машет руками, после замены срывает напульсники. Может это и мешает. Куинси ни разу не выиграл борьбу у Баштуша за 3 эпизода, вообще без проблем накрывался защитником «Ростова». 16 потерь у Промеса и никакого обострения.

Реклама

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 4,0. Если к Ларссону сохраняется интерес из Европы, то зимой надо Джордана продавать. Складывается ощущение, что швед просто не хочет более играть за «Спартак». Очередной блеклый матч без полезных действий. За 63 минуты Ларссон отдал 9 точных передач и 6 раз мяч потерял.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 5,0. Трудился Соболев, в этом ему не откажешь. Но пользы нет совсем. И дело не только в забитых голах (главной работе форварда), даже в подыгрыше Александр играл не лучшим образом. Проиграл 50% (9 из 18) верховой борьбы, скидки и передачи делал неудобные для партнёров.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - б/о. Сделал голевую передачу от угла поля, но слишком много ошибался в других моментах.

МИХАИЛ ИГНАТОВ - б/о. Тоже ударно вышел на замену. Опасно пробил, заработав голевой корнер.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ - б/о.