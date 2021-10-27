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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» подпишет молодого полузащитника тульского «Арсенала» слухи

27 Октября 2021 • 23:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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30.10 16:30

Московский «Спартак» уже начал активную работу на рынке, не дожидаясь открытия зимнего трансферного окна. Так, ряды команды в ближайшее время пополнит 20-летний Даниил Хлусевич, выступающий на данный момент за тульский «Арсенал».

Подобным инсайдом поделился «Спорт-Экспресс», сообщив, что сумма перехода молодого полузащитника составит около трех миллионов евро. Согласно источнику, соглашение между сторонами будет подписано после прохождения медицинского обследования, если оно не выявит никаких проблем игрока со здоровьем.

Стоит добавить, что за тульский «Арсенал» Хлусевич выступает с 2018 года. За это время футболист принял участие в 48 поединках команды, в которых записал на свой счет семь голов и шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Арсенал Тула Даниил Хлусевич
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