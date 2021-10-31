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​Калиниченко: «Спартак» - это давно не про футбол, это про деньги»

31 Октября 2021 • 10:21 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко высказался по поводу нынешней ситуации в клубе и команде.

В субботу, напомним, «Спартак» снова выступил неудачно, сыграв вничью с «Ростовом» на своём поле – 1:1.

В своём телеграм-канале «Калина25» Калиниченко написал, что «Спартак» - это давно не про футбол, а про деньги. В качестве примера экс-футболист назвал тех людей, которые приводят в клуб игроков и тренеров с огромными комиссиями, а также футболистов и тренеров, которые приходят не играть в футбол, а отрабатывать контракт.

«Всё это про деньги. Про большие, огромные деньги. Все давным-давно забыли, как выглядит команда, которая выходит побеждать, а не стараться не проиграть», - поделился своими мыслями Калиниченко.

Калиниченко назвал сегодняшнюю игру «Спартака» мучением, а также отметил кризис кадров во всех структурах клуба.

«Все приходят зарабатывать деньги. Это не плохо. Это всё не про футбол», - подытожил бывший хавбек «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Калиниченко
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