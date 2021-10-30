Кафанов: «Спартак» в такой ситуации - ещё более опасный соперник»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов дал комментарий после матча со «Спартаком», который завершился со счётом 1:1.

- «Спартак» в ситуации, в которой он оказался сегодня, - это еще более опасный соперник. Когда загоняются в угол, подключаются все резервы, - заявил Кафанов журналистам.

Также наставник ростовчан отметил, что его команда по моментам переиграла противника, вот только матч был «на три результата» и мог завершиться как угодно. В целом же результат 1:1 Кафанов считает больше положительным, чем со знаком минус.

По итогам матча со «Спартаком» ростовчане отдалились от зоны стыковых матчей на одно очко.