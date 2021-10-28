Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о вероятном трансфере в московский клуб полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича.

- Как вы относитесь к этому трансферу?

- «Спартак» продолжает заниматься глупостями. Я с трудом вспомнил, кто это такой, пока вы не сказали, что это футболист «Арсенала». Я считаю, что все должно быть с точностью до наоборот. Но у «Спартака» своя стратегия, свое видение. Он хозяин своим деньгам, своей судьбы. Если там считают, что в данной ситуации им поможет двадцатилетний парень, флаг им в руки.

- Вы сказали, что все должно быть наоборот. Это как?

- Нужна весомая покупка, а-ля Халк или Витсель, и к ней еще две-три полузвезды. А все остальное непотребство распродать за любые деньги, которые только можно получить.

- Чем Хлусевич привлек внимание «Спартака», как думаете?

- Понятия не имею. Может, фамилия прикольная.

- Кстати, в январе 2020 года Хлусевич ездил на просмотр в «Порту», и там тренеры дали ему положительную оценку по итогам пребывания в команде. Разве это не говорит о том, что игрок перспективный?

- Это говорит о том, что у него хороший агент, который грамотно его пиарит. Возможно, это хороший футболист. Я ничего не имею против. Раз вокруг него началась движуха, наверное, он что-то умеет. Так же, как и Зиньковский из «Крыльев Светов». Что ж, как говорится, зима близко, начинаются пробные запихивания в «Спартак» различных талантов, подающих надежды. Но вспомните, сколько талантов в «Спартаке» раскрылось? Мне кажется, кроме Джикии, ни одного. Из всех ставок на перспективу у «красно-белых» играет одна из ста. Поэтому надо покупать подтвержденное качество без всяких экспериментов. А если они захотели взять этого мальчика, вполне возможно, у них кто-то очень любит азартные игры и играет в такую финансово-денежную рулетку. В «Спартаке» не растут таланты, а только теряется то, что было. Поэтому я считаю, что нужно покупать тех, кто сто процентов принесет пользу и точно не растеряет свое мастерство в процессе деградационного падения.

- Появилась информация, что в случае этого трансфера «Спартак» не будет продлевать контракт с Рассказовым, потому то Хлусевич может закрыть и его позицию.

- Никто в двадцать лет эту позицию не закроет.

- Почему?

- Поиграть на этой позиции он может, но наглухо закрыть эту брешь в обороне в двадцать лет невозможно, потому что для этого нужен большой опыт. Поэтому если они хотят качественно закрывать эту пробоину, им нужен футболист лет двадцати пяти, уже наигранный, который понимает, что на этом фланге нужно делать. А поменять одного мальчишку на другого... Сейчас угробили одному карьеру, хотят угробить другому. В принципе это выбор всех участвующих сторон.

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- Вы считаете, что именно из-за отсутствия опыта у Рассказова не получилось, а не из-за того, что у него нет таланта?

- Как-то он попал в «Спартак». Значит, это игрок талантливый. А так, то, что все летит через Рассказова, - это не только его проблема, но и всей обороны, линии атаки, которая позволяет соперникам свободно влетать в эти зоны и там разыгрывать. Я, конечно, далек от мысли, что Рассказов очень хорош, но считаю, что с ним вправе разделить вину за все произошедшие события и пропущенные мячи практически вся команда, за исключением Джикии, Жиго и в какой-то степени Максименко. А так виноваты все. Понятно, что Рассказов - сейчас самая удобная для битья фигура, и он у всех на языке. А представляете, как будет интересно, если Николай уйдет и где-то будет выступать блестяще. В этом плане очень поучительна история бывшего спартаковца Рохо. Он прибывал примерно в такой же обструкции, как Рассказов, что он кривой и косой, но потом чудесный образом стал вице-чемпионом мира и в «Манчестере» неплохо играл. То есть, позор в «Спартаке» не всегда потом оборачивается личным позором, когда ты переходишь в другой клуб. И то унижение, в котором ты находишься в «Спартаке», в другой команде вполне может быть трансформировано в большой успех.

- Что вы думаете о продлении контракта с Наилем Умяровым до 2026 года?

- Я вообще не считаю, что это игрок, который стоит какого-то внимания. Он получил травму, и все стали думать, что теперь делать. Послушайте, если «Спартак» стал зависеть от Умярова, тогда все совсем печально. Это не тот футболист, который может определять игру «Спартака». Есть Умяров, нет Умярова, «Спартак» один и тот же, ни хуже, ни лучше.

Елена Григорьевская