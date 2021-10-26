Кафанов стал четвёртым главным тренером «Ростова» в текущем сезоне

После 12 туров Премьер-лиги в «Ростове» появился уже четвёртый главный тренер по ходу сезона. Им стал Виталий Кафанов, который отвечал за подготовку вратарей в «Ростове», а позже - в сборной России под началом Валерия Карпина.

Что касается Заура Тедеева, который исполнял обязанности наставника после ухода из команды Юрия Сёмина, он будет работать старшим тренером основы.

Напомним, что Виталия Кафанов находился в структуре «Ростова» с 2015 по 2017 год и вернулся в клуб в 2019 году.

После 12 туров «Ростов» занимает 12-13 место, набрав 12 очков.