Кафанов назвал «Спартак» раненным зверем

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Поздравляем с обретением нового статуса. Как с ним живется, не давит ли он на вас в тренировочном процессе после того, как стали главным?

- Просто добавилось больше функций. К вратарям и стандартам больше добавилась тактика. А так, пока нормально.

- Сегодня игра против «Спартака». Последние три матча для «Ростова» здесь на «Открытие Банк Арене» сложились крайне удачно - три победы подряд. За счет чего серию удалось организовать, и как ее сегодня продлить?

- Они все разные эти игры были. Их нельзя все вместе собирать. Сейчас и ситуация другая у нас и «Спартака». Мы в тяжелом положении, и «Спартак» - раненный зверь, поэтому это будет совсем другая игра.