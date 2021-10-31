Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру Александра Селихова в матче с «Ростовом» и порассуждал о вратарской проблеме в «Спартаке».

- Как вам игра Селихова в матче с «Ростовом»?

- Его вообще не надо сейчас трогать, потому что человек долгое время не играл. У него был мандраж. Так всегда бывает у вратарей, которые долгое время сидели на лавке. Но я считаю, что Селихов играет грамотно и правильно для современного голкипера. У него высокий рост, он пластичный, хорош на выходах. В том пропущенном голе нет его вины. Конечно, можно обвинить его, что он потерял позицию и вышел вперед, но как защитники допустили эту ситуацию на последних секундах? Сначала Джикия не смог остановить игрока, который сбросил мяч головой, а потом Рассказов, который должен был стоять на линии с Джикией, убежал в глубину метров на пять и дал возможность игроку соперника свободно принять мяч а затем перебросить его через вратаря. Рассказов не первый раз допускает такие грубейшие ошибки. Он пропустил игрока за спину, позволил ему принять мяч и пробить.

- Откуда такие ошибки?

- Просто «Спартаку» надо подумать. После поражения от «Зенита» он должен был выйти и разорвать ростовчан. Но футболисты как будто деградируют. А Виторию я вообще не понимаю. Из-за Максименко он половину сезона проигрывал. Неужели у него не хватило мозгов раньше убрать этого голкипера из ворот? Если не нравится Селихов, надо было купить другого вратаря. А если Селихов лучше Максименко, почему Витория раньше его не ставил? Я вообще считаю, что Витория не понял значимость «Спартака», и ему надо уходить. У нас своих тренеров хватает. Не нужны иностранцы за большие деньги.

- После матча Селихов признался, что в пропущенном голе виноват именно он. Почему он взял вину на себя?

- Потому что это тактичный, культурный человек.

- Многих болельщиков возмутило, что после матча Селихов улыбался, разговаривая с Песьяковым, тогда как, например, Литвинов, который забил дебютный мяч за «Спартак», чуть не плакал. Обратили на это внимание?

- Я видел, что его за это Ловчев после матча критиковал. Но я о другом. Любой футболист может допустить техническую ошибку. Причем это сделать его вынудили защитники. Селихов не ожидал, что после длинной передачи будет сброс головой, и Рассказов застрянет сзади. Конечно, Селихов должен был играть внимательнее в том моменте.

- Как думаете, Витория на следующую игру вернет Максименко в ворота?

- На данный момент место в воротах должно быть отдано Селихову.

- Максименко и Селихов соответствуют уровню «Спартака»?

- Селихов более расслабленный голкипер, и он чувствует себя более уверенно на линии ворот и во вратарской. Когда он только пришел в «Спартак», я сказал, что он будет играть в сборной России. Но он сломался и надолго вылетел. А что касается Максименко, у него великолепные данные. Он должен блистать, но он очень скован. Все время находится в напряжении и часто теряет позицию. Александр не знает, когда надо выходить из ворот. Никогда не стоит нормально в воротах перед ударом, чтобы руками отбить мяч, а старается все время отбивать ногами. А вратарь должен чаще играть руками и занимать свою позицию без напряжения. Он должен отбивать все ближние удары. А он часто пускает над головой, когда стоит на полусогнутых ногах.

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- Выходит, только Селихов соответствует уровню «Спартака»?

- Из них двоих, только Селихов будет укреплять свои позиции в воротах «Спартака».

- Может, команде нужен новый голкипер?

- Это уже пусть руководство думает. Пусть берет, если хочет.

Елена Григорьевская