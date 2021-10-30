Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Спартак» - «Ростов»

Сегодня, 30 октября, московский «Спартак» проведет очередную встречу в рамках чемпионата России. На «Открытие Банк Арене» подопечные Руя Витории сыграют против «Ростова». Своим мнением по этому поединку поделился экс-защитник «красно-белых» Александр Бубнов.

«Прогноз: 2:1. «Спартаку» нужно реабилитироваться за избиение от «Зенита». Но сделать это будет непросто, ведь «Ростов» прибавил», - приводит слова эксперта Sportbox.

Начало матча запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

Перед этим поединком хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на 12-й строчке.