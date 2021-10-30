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Селихов: «Надеюсь, что нас наконец-то прорвёт, и наша игра придёт»

30 Октября 2021 • 21:21 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Вратарь «Спартака» Александр Селихов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ростовом» (1:1).

- Поздравляю с первым матчем в старте, он стал для тебя почти сухим. Что случилось в моменте с голом?

- В моменте с голом пошла длинная передача, игрок «Ростова», нападающий головой чиркнул мяч вперед. Я располагался так, чтобы подстраховать центрального защитника, если пойдет за спину. Просили играть так. Игрок «Ростова» в два касания сыграл, мяч прыгнул. Получил за шиворот.

- Какие еще у тебя были установки? Потому что в первой половине встречи ты выносил чаще всего в зону Саши Соболева.

- В принципе, да, на самом деле сказали играть на Соболева, они более-менее проходили. В принципе, там пару раз низом сыграл. Установка была тренера - сыграть так, как меня учили, как умею.

- После игры в Туле в прошлом сезоне ты даже заплакал из-за переизбытка эмоций. Сейчас неудачная концовка все перекрыла?

- Плакать я точно не собирался, но да, эта концовка, последние секунды смазали настроение. Но я думаю, что нам надо взять себя в руки и исправлять положение.

- В остальных моментах, как в ситуации с Полозом, как свою игру оценишь?

- На самом деле повезло. Наверное, не надо было туда лезть. Но меня просили страховать центральные защитники, когда мяч им шел за спину. В этом моменте повезло, а так пару моментов было, как у Полоза, когда он выкатывался один на один.

- Трибуны активно тебя поддерживали зарядами. Что можешь сказать болельщикам?

- Большое спасибо, это очень приятно, но не смог отплатить им сегодня игрой на поле. Будем стараться, будем работать, хотелось бы не болтать, а делать. Так что мы будем усердно тренироваться. Надеюсь, что нас наконец-то прорвет, и наша игра придет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sanay
30 Октября 2021 в 22:55
Александр молодец, уважуха за честную оценку игры, а с практикой вернется уверенность. Спасибо за спасения от двух голов!
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