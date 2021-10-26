Газизов проиграл «Спартаку» суд за 400 млн рублей

Арбитражный суд Москвы принял решение по апелляции акционеров «Спартака» на вердикт в споре бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который рассчитывает получить 400 млн рублей по условиям договора. Суд считает, что Леонид Федун не имел полномочий подписывать контракт с Газизов на таких условиях контракта.

Таким образом, соглашение о выплате Газизову 400 млн рублей считается незаконным, но у проигравшей стороны остается право подать кассационную жалобу на этот вердикт.

Напомним, что Шамиль Газизов появился в «Спартаке» в июле прошлого года, но проработал только до декабря.