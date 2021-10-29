Агент прокомментировал слухи насчёт возвращения Карреры в «Спартак»

В медиа-пространстве распространяется информация насчёт возможного камбэка итальянского тренера обратно в Москву.

В свете последних неудач «Спартака» в национальном чемпионате вопрос вероятной смены коуча является одной из самых актуальных тем наряду с тем, когда Федун продаст клуб. Издание «РБ Спорт» обратилось к агенту Массимо Карреры за комментариями.

Представитель интересов экс-тренера «красно-белых» исключил появление Карреры в клубе в этом году по причине семейных обcтоятельств.

«Этот год он точно останется в Италии. Что будет дальше – посмотрим», - сказал Андреа Д’Амико.

Напомним, что с Массимо Каррерой у руля «Спартаку» удалось выиграть российское первенство в 2017 году.