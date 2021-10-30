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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «Ощущения, как после поражения, и нет никакого счастья от этого гола»

30 Октября 2021 • 18:47 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Лучший футболист матча «Спартак» - «Ростов» (1:1) Руслан Литвинов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- С одной стороны, дебютный гол - повод для радости. С другой - вот такая концовка, когда теряете победу на последних секундах. Какие эмоции сейчас преобладают?

- Сейчас даже этот гол не может снять эту грусть  боль, перебить этот пропущенный мяч. Ощущения, как после поражения, и нет никакого счастья от этого гола.

- Что произошло? Казалось, что можно на последних секундах придержать мяч и никуда не торопиться, довести этот матч до победы и набрать три очка и забыть все, что было недавно.

- Обычный заброс, получается, провалились просто. Не знаю даже как комментировать этот момент. Вы правильно сказали, что надо было просто придержать мяч, где-то попроще сыграть и выбить его подальше. Но довели до этого.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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