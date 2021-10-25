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Нигматуллин: «Ощущение, что Витория просто сливает матчи, чтобы получить неустойку и ехать кайфовать»

25 Октября 2021 • 17:36 Комментировать (3)
Спартак Москва
...
Ростов
30.10 16:30

Бывший футболист «Спартака» Руслан Нигматуллин негативно высказался о работе нынешнего главного тренера «красно-белых» Руя Витории, упрекнув португальского специалиста в нежелании исправлять проблемы команды.

Экс-игроку не нравится реакция наставника на происходящее. По его словам, действия тренерского штаба являются безвольными.

«Такое ощущение, что он просто сливает матчи, чтобы просто быстрее получить неустойку и ехать кайфовать дальше в ожидании нового контракта, в котором можно не давать результат и получать деньги», - прокомментировал ситуацию Нигматуллин в интервью Sport24.

Впрочем, эксперт бросил камень не только в огород Витории. Он также указал на ошибки менеджмента клуба, приведя в пример селекцию игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин Руй Витория
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
25 Октября 2021 в 18:13
Вряд ли, конечно. Но почему бы и нет) Например, я посчитал размер неустойки, которую выплатил Локо Николичу, и понял, что этой суммы мне бы хватило для безбедного существования на всю жизнь)) Руй вам не уй!
Rygen
25 Октября 2021 в 17:57
100% во всем виноват Витория.
Не плохое руководство клуба, не плохой владелец, не отбитая жена владельца, не странные увольнение директоров, а именно Витория.
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