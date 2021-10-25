Нигматуллин: «Ощущение, что Витория просто сливает матчи, чтобы получить неустойку и ехать кайфовать»

Бывший футболист «Спартака» Руслан Нигматуллин негативно высказался о работе нынешнего главного тренера «красно-белых» Руя Витории, упрекнув португальского специалиста в нежелании исправлять проблемы команды.

Экс-игроку не нравится реакция наставника на происходящее. По его словам, действия тренерского штаба являются безвольными.

«Такое ощущение, что он просто сливает матчи, чтобы просто быстрее получить неустойку и ехать кайфовать дальше в ожидании нового контракта, в котором можно не давать результат и получать деньги», - прокомментировал ситуацию Нигматуллин в интервью Sport24.

Впрочем, эксперт бросил камень не только в огород Витории. Он также указал на ошибки менеджмента клуба, приведя в пример селекцию игроков.