Витория: «Селихов играл очень внимательно»

Наставник «Спартака» Руй Витория дал оценку игре голкипера Александра Селихова, который заменил в рамке Александра Максименко. Тем не менее, он пропустил в компенсированное время игры с «Ростовом» (1:1).

Португальский тренер считает, что Селихов «играл очень внимательно». Что касается пропущенного гола, то вины голкипера в нем Витория не видит: «Контратака была просто невозможна». А Даниил Глебов оказался в убойной позиции после того, как полевые игроки «Спартака» допустили ряд ошибок, уверен Руй Витория.

В онлайн-таблице чемпионата России «красно-белые» откатились на девятое место, набрав 18 очков в 13 матчах.