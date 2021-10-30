Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 333 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витория: «Селихов играл очень внимательно»

30 Октября 2021 • 19:52 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Наставник «Спартака» Руй Витория дал оценку игре голкипера Александра Селихова, который заменил в рамке Александра Максименко. Тем не менее, он пропустил в компенсированное время игры с «Ростовом» (1:1).

Португальский тренер считает, что Селихов «играл очень внимательно». Что касается пропущенного гола, то вины голкипера в нем Витория не видит: «Контратака была просто невозможна». А Даниил Глебов оказался в убойной позиции после того, как полевые игроки «Спартака» допустили ряд ошибок, уверен Руй Витория.

В онлайн-таблице чемпионата России «красно-белые» откатились на девятое место, набрав 18 очков в 13 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
8891SM
30 Октября 2021 в 21:00
Селихов убожество! побежал уже праздновать победу.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Рубин 1:0 ЦСКА Москва
окончен Спартак Москва 1:1 Ростов
окончен Краснодар 0:1 Крылья Советов
окончен Нижний Новгород 1:2 Локомотив Москва
31.10  14:00 Уфа ... Ахмат 2.55 3.15 3.05
31.10  16:30 Арсенал Тула ... Сочи 3.55 3.25 2.22
31.10  19:00 Химки ... Урал 2.24 3.25 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Октября
19:52 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Селихов играл очень внимательно» 1
19:45 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» едва не обыграл «Ростов» - видео видео
19:41 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Спартак» в такой ситуации - ещё более опасный соперник»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Спартак» и «Ростов» бегают куда попало, делают, что получится» 1 эксклюзив
18:57 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «У нас всегда нет одного-двух игроков»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы в этом году не готовы к открытому футболу»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Ощущения, как после поражения, и нет никакого счастья от этого гола»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» - «Локомотив» - 1:2 (закончен) 1
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
17:32 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Мы чуть-чуть были ближе к победе»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Как «Рубин» вырвал победу в матче с ЦСКА - видео эксклюзив
16:49 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Хлусевича в «Спартак»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Кафанов назвал «Спартак» раненным зверем
16:26 · Россия. Премьер-лига
Витория объяснил выход на поле Селихова
16:16 · Россия. Премьер-лига
Дрейер: «Игра действительно была равной и шла до гола»
Все новости
Рекомендуем