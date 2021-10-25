Ловчев обвинил Федуна и Зарему в результатах «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев остался разочарован вчерашним выступлениям москвичей в поединке с «Зенитом» в рамках российской Премьер-лиги, который ознаменовался самым крупным поражением в истории клуба.

Экс-игрок считает, что в проблемах команды виновато руководство, о чем он заявил в своем TikTok-аккаунте. «Просто стыдобыща. Эти Федуны, Заремы и вся остальная шобла довели «Спартак» до такого состояния», - эмоционально отреагировал Ловчев на итоговый результат встречи с действующим чемпионом РПЛ.

Напомним, что «красно-белые» на данный момент разместились в середине турнирной таблицы, имея призрачные шансы на попадание в зону Лиги чемпионов.