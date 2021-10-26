«Спартаку» нужен новый вратарь, Максименко нужна передышка и встряска

В последнее время голкипер «Спартака» Александр Максименко попал в чёрную полосу. Кто-то призывает зимой приобрести нового вратаря, а пока дать шанс Селихову. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации.

Александр Максименко проводит пока очень слабый сезон, и с этим спорить бесполезно. В текущем чемпионате в створ его ворот пробили 34 гола, и ровно половина попыток завершилась взятием ворот. Сами по себе эти цифры ещё не выглядят приговором, ведь ворота «Спартака» могли расстреливать. Однако по метрике ожидаемых голов слабость Максименко заметна. У спартаковца 13,6 xGOT. То есть он пропустил на 3,4 гола больше, чем должен был в принципе. Получается, что Максименко не то что не спасает, а в его ворота влетело даже то, что он просто не должен был пропустить.

Наверное, неправильно огульно критиковать Максименко, как это происходит прямо сейчас. Странно говорить, как позволяют себе некоторые, что он уж прямо не вратарь. Надо просто вспомнить, что ещё в прошлом сезоне его многие ставили на один уровень с Матвеем Сафоновым. Более того, именно Максименко получил приз лучшему голкиперу по итогам сезона 2020/21. Тем не менее очевидно, что в игре вратаря что-то изменилось.

Максименко с первых появлений в старте «Спартака» приучил, что от него можно ждать какой-то странной ошибки, привоза на ровном месте. Все, например, помнят гол в матче с «Динамо», когда вратарь «красно-белых» не смог отразить удар с середины поля. Однако такие ляпы Максименко перекрывал сейвами. Вратарь умел выдавать какие-то потрясающие перфомансы, раз за разом отбивая, казалось, мёртвые мячи. В успехе «Спартака» прошлого сезона заслуга Максименко огромная – множество матчей, в которых москвичи побеждали с минимальным счётом, заканчивались так благодаря спасениям голкипера.

Ещё по прошлому сезону казалось, что Максименко сможет вырасти в по-настоящему сильного голкипера. Ему надо было перестать ошибаться, и этого уже было бы достаточно. Однако в этом сезоне с вратарём что-то случилось. Максименко никак не может отделаться от ляпов, коих уже набралось немало к октябрю. Вратарь не спасает в ситуациях, когда мог бы это сделать. А уж каких-то чудесных спасений нет и вовсе. Максименко пропускает всё, что должен, и ещё чуть-чуть.

При этом до матча с «Зенитом» «Спартак» был одной из самых мало пропускающих команд чемпионата. По воротам «красно-белых» в целом били мало, Руй Витория на какой-то период сумел что-то придумать с обороной, чтобы она не давала соперникам часто тревожить вратаря. Возможно, отчасти из-за этого Максименко растерял форму, кураж. Есть такие вратари, которым просто надо постоянно быть в игре, иначе они закисают. Если причина в этом, то надо признать, что Максименко просто не создан для топ-клуба. Вратаря в такой команде как раз и отличает умение спасать именно в те редкие эпизоды, когда это так надо.

Хотя, возможно, дело всё же в психологии. Максименко вполне мог успокоиться, не видя конкурентов в клубе. Артём Ребров уже скорее тренер, а Александр Селихов никак не может восстановиться и заиграть на былом уровне. Максименко – безоговорочно первый номер. А тут ещё пошли разговоры о продлении контракта, который истекает летом 2023 года. Кажется, что жизнь удалась. И вот итог.

Ставить крест на Максименко точно преждевременно. Однако ему явно нужна передышка. В конце концов любого вратаря могут сломать 13 мячей, пропущенных за неделю в 3 матчах. В ближайшем туре «Спартаку» очень нужен другой голкипер, чтобы встряхнуть и Максименко, и команду. Пожалуй, зимой «красно-белым» действительно не повредит новый вратарь, который навяжет конкуренцию. Либо Селихову пора вновь дать шанс. Максименко нужна и передышка, и встряска. Многие вратари через это проходили и становились только сильнее.

Андрей Центров