Гурцкая: Зарема требовала увольнения Карреры и называла его физруком

Агент Тимур Гурцкая вспомнил, как в первый раз узнал о Зареме Салиховой, супруге нынешнего президента «Спартака» Леонида Федуна.

В интервью на ютуб-канале журналиста Sports.ru Глеба Чернявского Гурцкая рассказал, что знакомство с Заремой оставило неоднозначные овпечатления. По его словам, он впервые увидел ее в вип-ложе «Спартака».

Он описал ее как девушку, которая энергично реагировала на игровые проблемы «красно-белых» при тогдашнем наставнике Массимо Каррере. «Помню, она кричала: «Физрук! Я вам всем приказываю: уберите физрука!», - прокомментировал Гурцкая.

Добавим, что итальянский специалист возглавлял столичную команду в период с 2016 по 2018 год, после чего перебрался в чемпионат Греции.