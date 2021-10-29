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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Комбаров рассказал, чего ждёт от «Спартака» в следующем матче

29 Октября 2021 • 18:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1.62 4.10 5.30
Через 21 ч. 16 мин.

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поведал, какой он ожидает увидеть игру «красно-белых» после унизительного поражения 1:7 в матче с «Зенитом».

В 13-м туре российской Премьер-лиги «народную команду» ожидает встреча с «Ростовом».

По мнению Дмитрия Комбаров, которое он озвучил в общении с изданием «Спорт-экспресс», московский клуб просто обязан реабилитироваться за фиаско в игре с лидерами сезона.

«Появится злость и ещё больше эмоций. Будет ответственность и мотивация намного выше», - заявил экс-футболист.

После 12-ти сыгранных матчей «Спартак» занимает с 17 набранными очками седьмое место в таблице Тинькофф РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Дмитрий Комбаров
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