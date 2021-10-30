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Червиченко: «В двух моментах от Селихова отскочил мяч, как от деревяшки» эксклюзив

30 Октября 2021 • 19:17 Комментировать (2)
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «красно-белыми» и «Ростовом».

«Я не ждал победы «Спартака» в этой встрече. Была игра равных команд, причём «Спартак» имел больше шансов проиграть, чем «Ростов». То, что спартаковцы забили, это не результат давления и преимущества, просто хороший розыгрыш с углового. Учитывая, что только Полоз имел два стопроцентных момента, потом Сухомлинов мог попасть в девятку, «Ростов» выглядел лучше. Абсолютно справедливо, что «Ростов» счёт в конце сравнял.

Если руководствоваться суждениями тех, кто до этого гнобил Максименко, то с их точки зрения пропущенный гол в концовке - вратарская ошибка. Я считаю, что нет. Что вратарь мог сделать, если защитники в очередной раз облажались? На воротах Максименко увереннее, я остаюсь при этом мнении. Селихов мне как вратарь нравится. Но сегодня от него в двух моментах отскочил мяч, как от деревяшки. «Ростов» не шёл на добивание, только потому, что не ожидал, что мяч так может отскочить. «Спартак» очень любит идти на поводу у толпы, а это не всегда хорошо. Понятно, что те, кто сидят на трибунах и у телевизоров, во всём разбираются и всё знают. Если всё время им уступать, то уступить надо и владение командой. Я считаю, что замена Максименко на Селихова не очень правильная. Для Селихова это очень хорошо, потому что он засиделся, но положительный момент это только для него, а не для команды», - сказал Червиченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
30 Октября 2021 в 20:58
"Ростов не ожидал что мяч может так отсрочить" - игроки нападения как раз этого и ожидают это их хлеб. Эксперт хренов
ILLNAT
30 Октября 2021 в 20:01
Зато поржали,ещё один чудик в воротах.))
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