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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко назвал Хлусевича, которого подпишет «Спартак», посредственным футболистом

28 Октября 2021 • 14:09 Комментировать
Спартак Москва
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Ростов
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30.10 16:30

Вчера появилась информация, что «Спартак» уже договорился с тульским «Арсеналом» по поводу перехода молодого полузащитника Даниила Хлусевича. Бывший президент клуба Андрей Червиченко остался не в восторге от этой новости, ссылаясь на плохую работу москвичей на трансферном рынке.

По словам Червиченко, «красно-белым» нужно подписывать топовых футболистов, чтобы рассчитывать на какие-то успехи. Он считает, что такие игроки, как Хлусевич и Антон Зиньковский, не помогут перестроить команду.

«Не может же «Спартак» набирать столько посредственности. Водоворот глупости продолжается», - прокомментировал Червиченко слухи в интервью «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Даниил Хлусевич
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