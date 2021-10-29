Бывший игрок «Фатимы» Карлос Салейро в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал характеристику главному тренеру «Спартака» Рую Витории.

Каким вам запомнился Руй Витория?

Руй Витория, когда я играл под его началом, был очень близок с игроками. Футболисты это чувствовали и становились более уверенными в своих силах. Я бы сказал, что Руй Витория завоевал доверие 99% команды, что просто отлично. Настроение у нас было хорошее, но при этом мы все были сосредоточены на тренировочном плане и не позволяли себе лениться. Что касается лично меня, то я с ним очень хорошо поладил. Он действительно заставил меня вырасти, как футболист, а еще ему точно можно было доверять.

«Спартак» недавно крупно проиграл «Зениту». Как Руй Витория справлялся с поражениями в «Фатиме»?

Это, конечно, очень серьезное поражение. Но я уверен, что он достаточно быстро отреагирует на него правильно. Это новый для него опыт в совсем другой культуре, поэтому нужно время. Но я точно уверен, что он старается адаптироваться к ней и лучше узнать своих игроков. Также хочу сказать, что у него есть очень профессиональные помощники. Поверьте, от них много зависит. Поражение - всегда поражение, по сути даже неважно с каким счетом. Руй Витория, как и любой другой тренер сильно переживает после неудач. Но в то же время он постарается успокоить команду, чтобы в следующем матче игроки вышли на поле, не думая о неудаче, а сосредотачиваясь только на победе. Доверие к игрокам для него очень важно.

Что отличает его от других тренеров?

На мой взгляд, это близость к игрокам. При этом он обходится без уловок и прочих фокусов. Он всегда честен и говорит, что думает. Я не встречал тренера, который был бы настолько близок к игрокам, но при этом был бы таким прекрасным мотиватором.

Сергей Румянцев